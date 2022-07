Vendetta Inter, Marotta lo toglie alla Juventus

Il derby d’Italia sul mercato potrebbe non essere ancora finito: ecco il possibile tentativo dell’Inter. Tutte le cifre e i dettagli

È il giorno di Paulo Dybala e Gleison Bremer. I due calciatori, a lungo seguiti e trattati dall’Inter, sono dei nuovi giocatori rispettivamente di Roma e Juventus.

Per il difensore brasiliano, in particolare, si tratta di una vera e propria beffa per la società nerazzurra: l’ex Torino era di fatto promesso all’Inter, che non è però riuscita a concludere l’operazione a causa della mancata cessione di Skriniar al PSG. Sono ore complicate per il presidente Zhang e la dirigenza dell’Inter, non sono mancate le critiche nemmeno all’amministratore delegato Beppe Marotta nonostante i numerosi colpi messi già a segno. Fino al termine del calciomercato estivo, non è dunque da escludere una possibile ‘reazione’ dell’Inter.

Calciomercato Inter, il possibile tentativo per Morata

“Vogliamo presentare al mister una squadra competitiva prima possibile e le promesse da questo punto di vista le abbiamo mantenute. Dybala rappresentava una possibilità, ma siamo a posto nel reparto offensivo e sta all’allenatore gestirli. Rimane il rispetto e l’affetto per un calciatore che ho gestito”. In diverse occasioni Marotta e la dirigenza nerazzurra hanno ribadito di essere soddisfatti dell’attuale attacco. Tuttavia, oltre a Pinamonti, restano in uscita Sanchez e in bilico anche Dzeko e Correa. La possibile ‘vendetta’ alla Juventus potrebbe così consumarsi in casa Atletico Madrid. L’argentino, infatti, potrebbe essere proposta per arrivare ad Alvaro Morata, che il club bianconero vuole ancora riportare a Torino. Entrambi gli attaccanti sono valutati intorno ai 25-30 milioni di euro. Staremo a vedere.