“Il peggior acquisto della storia”: ancora critiche per Lukaku

Romelu Lukaku è tornato a Milano per essere protagonista nuovamente con i colori nerazzurri. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo attacco all’ariete belga dell’Inter

Al Chelsea ha fallito miseramente con il suo ritorno a Londra nella scorsa stagione: così è stato definito come ‘il peggior acquisto della storia’. Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare protagonista con la maglia nerazzurra.

Soltanto pochi gol con il Chelsea per l’ariete belga, che ha deciso di dire subito addio ai “Blues” tornando all’Inter. Così l’ex star del club inglese, Glen Johnson, ha rivelato il suo punto di vista ai microfoni di Genting Casino: “Al momento è il peggior acquisto in assoluto del Chelsea. Semplicemente per la quantità di denaro e la durata dell’accordo: è stato negativo al massimo”.

Inter, Lukaku ancora nel mirino delle critiche

Successivamente ha espresso nel dettaglio le sue considerazioni su Lukaku: “Penso solo che la Premier League sia troppo veloce per lui. Lui è un tipo che non si lascia coinvolgere troppo dal gioco e non si muove”. Ora l’attaccante belga non vede l’ora di tornare a segnare gol importanti per quanto riguarda il suo futuro. Vuole subito entrare in condizioni già a partire dalle prime sfide di campionato, in programma a metà agosto. Il gioco dell’Inter si sposa a meraviglia con le sue caratteristiche con una protezione notevole della palla per poi puntare dritto verso la porta avversaria.