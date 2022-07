Milan, c’è già il sì: scambio con Mourinho

Il calciomercato del Milan può vivere un’accelerata improvvisa: spunta l’ipotesi scambio con la Roma di Mourinho

Dopo una stagione da incorniciare, il Milan ha tutta l’intenzione di provare a ripetersi. Per farlo, conquistando la seconda stella, ha bisogno di rinforzi di spessore che arriveranno nelle prossime settimane di calciomercato. Occhi nella Capitale, dove un nome su tutti può far comodo alla squadra di Stefano Pioli.

In scadenza il 30 giugno 2024, Jordan Veretout è tra i profili più vicini a lasciare la Roma. Il francese, come viene riportato da ‘Footmercato.net’, potrebbe quindi dire addio alla squadra di Mourinho nelle prossime settimane.

Milan in pole: Veretout con lo scambio

Ed il Milan sembrerebbe tra le società in primissima fila per l’ex Fiorentina, vista l’esigenza di rimpiazzare Franck Kessie finito al Barcellona a parametro zero. Su Veretout c’è anche il Marsiglia, come riferisce l”Equipe’: il giocatore, però, avrebbe messo il club campione d’Italia in cima alla lista delle sue preferenze. Ecco quindi che il club di via Aldo Rossi potrebbe farsi avanti nei prossimi giorni, approfittando della scelta della Roma di puntare su altri profili per la mediana.

Veretout può partire, i rossoneri sullo sfondo: la palla passa a Maldini e Massara. La dirigenza meneghina starebbe pensando ad uno scambio di prestiti tra il centrocampista transalpino e Pobega, rientrato in quel di Milanello dopo il prestito al Torino.

Nell’ultima stagione in maglia giallorossa, Veretout ha collezionato 49 presenze con 4 reti e ben 10 assist vincenti.