Il Milan trema: nel 2023 l’assalto al big

I tanti gioielli del Milan campione d’Italia in vetrina in vista di questa sessione di mercato e non solo. Il possibile assalto nel 2023

Il Milan campione d’Italia riparte nel segno della continuità e di tutti i suoi big, a partire dallo staff tecnico e quello dirigenziale dopo il rinnovo di Maldini e Massara.

“Ci siamo affidati al parere di Dida, Ragno e Betti, i nostri preparatori dei portieri. Quindi parlando con lui abbiamo capito cosa aveva in testa, la sua personalità, la voglia di vincere come nessun altro”. E ancora Pioli: “Mike è un portiere forte, lo sta dimostrando. Ne eravamo tutti convinti, studiandolo bene. È un ragazzo molto determinato, molto ambizioso e questo fa sì che ogni giorno lavori per continuare a migliorare. È sicuramente un giocatore che sta dando tanto e che deve continuare”. Anche Mike Maignan si è subito preso il Milan ed è stato uno dei grandi trascinatori nella cavalcata dei rossoneri verso lo scudetto. Il portiere francese è andato ampiamente oltre le aspettative nella sua prima stagione in Serie A e, come spesso accade in questi casi, su di lui potrebbero presto attivarsi le big estere.

Calciomercato Milan, gli occhi del top club su Maignan

Nel 2023 potrebbe arrivare al capolinea l’avventura di David De Gea con il Manchester United. Il contratto del portiere spagnolo scadrà tra una stagione e dopo tanti anni potrebbe consumarsi la separazione coi ‘Red Devils’. A quel punto, a caccia di un nuovo portiere titolare, la società inglese potrebbe mettere nel mirino anche Mike Maignan. La valutazione del francese è già raddoppiata e servirà un’offerta irrinunciabile per convincere il Milan a privarsi del giocatore, da oltre 40 milioni di euro e con ogni probabilità destinata a salire fino a 50. Il Manchester United è avvisato.