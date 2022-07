Bremer, ore caldissime: maxi rilancio Juve per battere l’Inter

La telenovela Bremer è vicinissima al termine. Juventus e Inter si stanno battendo a suon di rilanci per il difensore, con i bianconeri che sembrano aver sorpassato i rivali

Bremer è il nome più caldo del momento. Inter e Juventus si stanno sfidando tra rilanci e controrilanci per riuscire ad accaparrarsi il solido difensore brasiliano, che nel frattempo aspetta di conoscere il suo futuro.

Stando a quanto riporta ‘Calciomercato.it’, l’ultima offerta nerazzurra è stata ulteriormente superata. Marotta aveva proposto al Torino Casadei come contropartita tecnica (valutandolo tra i 7 e gli 8 milioni), con un conguaglio di circa 35 milioni di euro, per un affare complessivo tra i 42 e i 43.

La Juventus, però, sarebbe giunta addirittura oltre i 45 milioni, bonus inclusi, per Bremer. A ciò va aggiunto che l’accordo di massima con il calciatore c’è già, su una base di 5 milioni all’anno per un quinquennale. La parola passa ora al presidente Cairo, che non desiderava altro che un’asta di questo genere per il suo gioiello. La sensazione è che questo affondo possa essere finalmente quello decisivo.