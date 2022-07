Kimpembe ha deciso il suo futuro: Inter e Juve avvisate

Kimpembe, oggetto del desiderio di Inter e Juventus oltre che del Chelsea, ha preso una decisione importante in merito al suo futuro

Presnel Kimpembe è uno dei vari nomi emersi in queste settimane per sostituire de Ligt alla Juventus, ma è girato anche in orbita Inter nel caso in cui Skriniar dovesse lasciare. Anche il Chelsea, che non si è accontentato di Koulibaly, è in contatto con il francese, che nel frattempo ha comunicato al PSG la sua decisione.

Stando a quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, il difensore classe ’95 avrebbe dichiarato alla società la sua intenzione di rimanere a Parigi. Le voci sul suo futuro non l’hanno distratto dal PSG, sebbene pare abbia richiesto di essere più valorizzato, sia da un punto di vista tecnico che economico.

Ora toccherà al club confermare la scelta di Kimpembe, ma la sensazione è che Galtier punterà ancora su di lui. Inter e Juventus, di contro, dovranno guardarsi altrove per il ruolo: il duello per Bremer è destinato a riprendere.

Kimpembe resta al PSG: riparte il duello per Bremer tra Inter e Juve

Se anche Kimpembe è accasato, restano pochissime alternative nel ventaglio di Inter e Juventus. Con i nerazzurri che non sanno ancora cosa deciderà di fare Skriniar, pare chiaro che i bianconeri possano tentare l’accelerata decisiva per Bremer.

Il Torino ha già deciso da tempo per una sua cessione, con il calciatore che non sembra si stia imputando per un particolare club. Molto dipenderà dall’offerta e dall’accordo che si troverà. Dopo tanti mesi in cui il brasiliano sembrava un promesso sposo nerazzurro, la partita si è riaperta. Vedremo nelle prossime ore quale sarà il suo futuro.