Dybala-Roma, ci siamo: arriva la chiusura

Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma: nella notte la decisione finale con il pressing asfissiante di Mourinho

Dopo l’addio alla Juventus, il talentuoso giocatore argentino ha comunicato la sua decisione: vestirà i colori giallorossi con l’accordo trovato con il club capitolino.

Paulo Dybala sarà la ciliegina sulla torta del progetto tecnico di Josè Mourinho. L’attaccante argentino è già in viaggio per raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro in Portogallo: è partito da Torino con la proprietà Friedkin.

Il pressing di Mourinho è stato asfissiante dopo i consigli anche di Francesco Totti: dopo aver trascorso la domenica con i suoi ex compagni bianconeri, ha preso la sua decisione definitiva. L’abbraccio con il tecnico portoghese potrebbe avvenire già in giornata.

Dybala-Roma, accordo per un triennale: le cifre

L’accordo è arrivato sulla base di un triennale a 6 milioni annui. Lo stesso attaccante argentino cercherà di essere protagonista dopo alcune stagioni altalenanti in maglia bianconera. Dybala vuole subito incidere nella compagine giallorossa visto che avrà ormai un ruolo primario. Cifre importanti con Mourinho che ora dovrà costruire la squadra proprio intorno a lui per raggiungere obiettivi importanti sia in Italia che in Europa.