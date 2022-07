Napoli, da Dybala a Mertens: Giuntoli dice tutto

Dal colpo Dybala mancato all’addio di Koulibaly fino alla situazione di Mertens: il punto del ds del Napoli Giuntoli in conferenza

Sfuma il colpo Dybala per il Napoli dopo che l’argentino ha scelto la Roma. Adesso il club azzurro, che pochi giorni fa ha salutato anche Koulibaly, dovrà virare su altri obiettivi e focalizzarsi sui giocatori che già ha.

In conferenza stampa ha fatto il punto della situazione il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli: “Pensavamo che Dybala potesse essere un’opportunità. Abbiamo parlato con i suoi agenti, ma abbiamo capito che per noi non era una opportunità e forse neanche per lui”. Giuntoli poi si è soffermato su Koulibaly e sul suo possibile sostituto: “Aveva detto che non voleva rimanere, ma ci ho provato fino alla fine. Ci abbiamo parlato per due mesi per convincerlo in tutti i modi, gli abbiamo prospettato anche un futuro da dirigente. Siamo dispiaciuti ma il Napoli andrà avanti: la squadra è forte e siamo fiduciosi per il futuro. L’altra volta vi ho detto che lui ci stava pensando, invece aveva già deciso di non restare”.

Giuntoli fa il punto su Mertens e Kim ma non solo

Giuntoli poi parla di Kim Min-Jaen, il difensore coreano nel mirino del Napoli: “Seguiamo lui come altri, non posso dire di più. Ci sono anche altre situazioni, stiamo valutando in maniera approfondita per poi affondare. Spalletti vuole fare il 4-3-3 e prendere Dybala significava snaturare la sua idea. Il mercato riserva opportunità, siamo pronti a valutare e leggere le situazioni che ci possono venire addosso. Simeone? Se ci fosse l’opportunità ci butteremo addosso. Attualmente non vedo quest’opportunità, ma il mercato è lungo”.

Poi sul rinnovo di Meret il ds azzurro ha detto: “Abbiamo un accordo, stanno mandando i documenti agli avvocati e firmerà. Mertens? Dries è un capitolo a parte, non può essere paragonato ad altri”. Su Fabian Ruiz: “Parliamo con il suo entourage due volte a settimana. E’ sereno: vuole valutare le opportunità di mercato e noi con lui. Teniamo molto a lui, vogliamo tenerlo in tutti i modi. Per i calciatori in scadenza la volontà del diretto interessato è molto importante”. Infine su Osimhen Giuntoli dice:“Non abbiamo notizie dell’interesse del Bayern Monaco”.