Milan sempre più ‘verde’: dalla Juventus l’attaccante del futuro

Ipotesi Moise Kean per il futuro del Milan. L’attaccante classe 2000 potrebbe essere il futuro dopo Giroud e Ibrahimovic

Il Milan monitora i progressi di Moise Kean. L’attaccante è ancora di proprietà dell’Everton, ma resterà alla Juventus in prestito per un’altra stagione. Maldini lo tiene d’occhio.

Il Milan tiene d’occhio Moise Kean. In ottica futura, il club rossonero potrebbe ingaggiare l’attaccante italo-ivoriano che nella scorsa stagione ha messo a segno sei gol in quarantuno presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League con la maglia della Juventus. Una stagione non proprio esaltante per l’ex Hellas Verona che ora punta a mettersi ancora in mostra alla corte di Massimiliano Allegri.

In questa prima parte della preparazione estiva, però, Moise Kean è apparso in grande forma. Tirato a lucido, l’attaccante nativo di Vercelli potrebbe essere una risorsa importante per l’attacco della Juventus, soprattutto nelle rotazioni con Dusan Vlahovic. Il suo rendimento sarà monitorato anche dal Milan che per la prossima stagione punta a ringiovanire il reparto offensivo in vista degli addii di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, idea Kean per il futuro

Legato all’Everton da altri due anni di contratto, Moise Kean sarà monitorato con grande attenzione nel corso della prossima stagione dai dirigenti del Milan. Se l’attaccante classe 2000 dovesse far registrare i progressi auspicati, il club rossonero potrebbe decidere di farci un pensiero per rinnovare il reparto offensivo.

Olivier Giroud ha un altro anno di contratto con il Milan, Zlatan Ibrahimovic (al lavoro per recuperare dall’infortunio) è in attesa di siglare il nuovo accordo con i rossoneri. Tra dodici mesi, inevitabilmente, sarà necessario ringiovanire l’attacco che ha contribuito alla conquista dello scudetto e l’eventuale acquisto di Moise Kean (oggi valutato poco più di 20 milioni di euro) rientrerebbe in questa ottica per proseguire il progetto tecnico avviato da Stefano Pioli.