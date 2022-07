Dybala non sblocca Zaniolo: Allegri spinge per il ritorno

L’arrivo di Paulo Dybala non implica la cessione di Zaniolo: la Juventus è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante che possa alternarsi al tridente titolare

È notizia di oggi stesso lo sbarco di Paulo Dybala alla Roma. L’argentino si è convinto ad accettare i capitolini, dove sarà posto al centro del progetto da Josè Mourinho. I tifosi sono in visibilio e pronti a sostenerlo in toto per puntare a grandi obiettivi, sia in Italia che in Europa.

Il suo approdo, però, non sembra al momento aver smosso qualcosa per quanto riguarda Zaniolo. I Friedkin e Tiago Pinto avevano scelto lui come ‘sacrificio’ per dare ossigeno alle casse, ma forse Mourinho potrebbe aver insistito per uno sforzo economico con la società, così da avere più frecce sul suo arco per competere su tutti i fronti.

La Juventus, nel frattempo, è sempre alla ricerca di allungare il reparto offensivo, che vede in Di Maria, Chiesa e Vlahovic il tridente titolare, ma con solamente Kean come rincalzo. Se i giallorossi continueranno a chiedere cifre vicino ai 50 milioni per Zaniolo, la dirigenza bianconera dovrà gioco forza virare su altri obiettivi.

Allegri spinge per il ritorno di Morata: il punto

Allegri, stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, avrebbe pertanto chiesto alla società di riprovarci nuovamente per Morata. Nonostante il centravanti spagnolo abbia già dato il suo addio alla Juventus sui social, non è da escludere un ritorno di fiamma dell’ultimo istante.

Il centravanti sta cercando di convincere Simeone per rimanere all’Atletico Madrid, ma la decisione finale ancora non è stata presa. Si sa quanto Allegri stimi Morata e chissà che la fiducia del tecnico non induca il giocatore a fare un passo indietro. Molto dipenderà anche dalla Juventus: toccherà alla dirigenza mettersi nuovamente al tavolo con i Colchoneros per trovare l’accordo che è mancato nel mese di giugno.