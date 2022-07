Scambio e doppio ko: così l’Inter fa infuriare Allegri

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo: il futuro di Skriniar manda in fumo i piani della Juventus

Un’estate bollente che può ancora riservare sorprese. Dall’Inter alla Juventus, il calciomercato si è già infiammato: dai ritorni di Pogba e Lukaku così come la scelta di Dybala di ripartire dalla Roma.

Adesso, però, per quanto riguarda nerazzurri e bianconeri, un intreccio di mercato può mandare su tutte le furie Allegri. Il futuro di Milan Skriniar sembra sempre più vicino ad una permanenza in nerazzurro.

Niente Skriniar: lo scambio col PSG manda ko la Juve

Il PSG, dopo settimane di abboccamenti e trattative, non sembra voler rilanciare l’ultima proposta che non accontenta le richieste dell’Inter. Lo slovacco, dunque, salvo sorprese rimarrà a Milano. Ed il club di Al-Khelaifi ha intenzione di valutare un’intrigante alternativa, con lo scambio, per rinforzare la difesa. Sul piatto il cartellino di Leandro Paredes, tra le priorità estive della Juventus, per arrivare ad un altro obiettivo della società di Andrea Agnelli. Si tratta del talentuoso centrale Gabriel, brasiliano classe 1997 e sotto contratto per altre tre stagioni con i ‘Gunners’.

L’idea di uno scambio tutto sudamericano può, da un lato accontentare sia le esigenze dei franceci che quelle dell’Arsenal. Dall’altro, però, mettere una doppia croce su alcune delle priorità di mercato che il ds Cherubini ha cerchiato in rosso per rimpolpare la rosa di Allegri. Ecco quindi che la decisione dell’Inter di non fare sconti sulla cessione di Skriniar, può risultare un grave danno per la Juventus.

Niente Paredes nè Gabriel: la ‘Vecchia Signora’ dovrà guardare altrove.