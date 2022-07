L’ex fa tremare l’Inter: arrivano 100 milioni

Il calciomercato dell’Inter può regalare nuove sorprese alla rosa di Simone Inzaghi: ecco la super offerta dal grande ex

Mancano poco più di tre settimane al ritorno in campo della Serie A, con l’Inter di Simone Inzaghi che lavora alla trasferta di campionato contro il Lecce. I giallorossi come primo ostacolo ufficiale per l’annata nerazzurra, mentre è adesso il calciomercato estivo a tenere banco in casa Inter.

Ed i nerazzurri dopo aver collezionato le firme tra gli altri di Asllani, Onana, Lukaku, Mkhitaryan e Bellanova, continuano a lavorare per le prossime operazioni, tra entrate ed uscite.

Addio Kane: l’erede dalla Serie A

E da questo punto di vista, uno dei grandi ex nerazzurri ha intenzione di tornare alla carica per scippare la rosa di Inzaghi. Si tratta di Antonio Conte e del Tottenham. Insieme a Paratici, infatti, il tecnico pugliese sembra voglioso di registrare un ingresso importante in attacco. Con Harry Kane che può finire al Bayern Monaco, gli ‘Spurs’ tornerebbero a pensare a Lautaro Martinez.

L’argentino, già accostato in passato, piace all’allenatore del Tottenham anche se non sarà semplice. Specialmente dopo l’affare sfumato che riguarda Dybala, finito alla Roma. Il ‘Toro’, dunque, difficilmente lascerà la Milano nerazzurra. Attenzione, però. Perché con una proposta da almeno 100 milioni di euro sul piatto, Marotta e Ausilio potrebbero sedersi e trattare l’addio dell’ex Racing.

Lautaro Martinez, nella sua ultima stagione con la maglia dell’Inter, tra campionato e coppe ha collezionato 48 presenze con 25 reti e 4 assist vincenti.