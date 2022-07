Milan pronto al triplo colpo: settimana prossima decisiva

Il Milan si prepara ad accelerare in questo calciomercato e lo vuole fare con un triplo colpo in arrivo: settimana decisiva

Il calciomercato del Milan in questa sessione è partito in leggero ritardo rispetto a quello delle concorrenti. Sicuramente complice è stato il fatto del rinnovo last minute di Maldini e Massara che ha fatto slittare i tempi un po’ più in avanti per intervenire sul mercato. Adesso però i rossoneri vogliono accelerare per regalare a Pioli i rinforzi giusti per confermare la leadership in campionato e non solo.

Così il Milan sembrerebbe pronto a mettere a segno non solo un colpo, ma ben tre insieme. La prossima sarà la settimana decisiva per le trattative in entrata del Milan.

Calciomercato Milan, De Ketelaere e non solo: tre colpi in arrivo per Pioli

È finito il tempo delle attese per il Milan, che ora è deciso a premere sull’acceleratore in questa sessione di calciomercato estiva. I rossoneri, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbero pronti a mettere a segno un triplo colpo.

Il primo sarebbe Charles De Ketelaere, ormai promesso sposo del Milan, per il quale si potrebbe chiudere settimana prossima. Il secondo invece è Renato Sanches, per il quale i rossoneri continuano a sperare nonostante in ‘prepotente’ inserimento del PSG nella trattativa, ma il muro del Lille verso i parigini potrebbe dare nuova verve ai rossoneri. Ultimo, ma non per importanza, potrebbe essere Japhet Tanganga, difensore del Tottenham classe ’99 per il quale il Milan vorrebbe tentare un’operazione alla Tomori, ovvero in prestito con diritto di riscatto. Dunque tre colpi che il Milan vorrebbe chiudere in pochi giorni per infiammare il proprio mercato estivo.