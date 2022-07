Juve, all-in e sfida all’Inter: parte tutto dal Bayern

L’affare Lewandowski tra Bayern Monaco e Barcellona infiamma anche il calciomercato italiano: si scatena l’effetto domino in Serie A, con Inter e Juventus nella mischia

Le connessioni di mercato sono molte più di quelle che si vedono. Il passaggio, già ufficiale, di Lewandowski al Barcellona sta fungendo da innesco per una serie di operazioni concatenate che vedono inglobare nei loro meccanismi anche Juventus e Inter.

Con i soldi ricavati dai bavaresi, infatti, sarà più facile per Salihamidzic compiere il definitivo affondo per de Ligt. Se la prima offerta tra i 60 ei 65 milioni è stata respinta, con un rilancio di 10-15 più bonus la Juventus probabilmente vacillerà, contando anche che il calciatore sembra stia spingendo molto per cambiare aria.

Questa situazione porta inevitabilmente la dirigenza bianconera a trovare un sostituto al forte centrale olandese. Orfano anche di Chiellini, Allegri ha bisogno di un difensore di grande spessore, che possa guidare insieme a Bonucci la difesa.

Juventus, all-in su Bremer ma l’Inter è ancora in pole

Ecco perchè, stando a quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, Cherubini ed Arrivabene vogliono tentare un ultimo assalto per Bremer. L’idea è quella di andare all-in su di lui, con un’offerta probabilmente superiore a quella dell’Inter per convincere il Torino.

I nerazzurri, però, essendosi mossi molto in anticipo per lui, sono ancora decisamente in vantaggio grazie anche all‘accordo con il giocatore. Il classe ’97 sembra rispecchiare tra l’altro il profilo citato da Inzaghi di “trattattiva importante in corso” dopo la partita con il Monaco.

La Juventus dal canto suo sta provando a compiere quel colpo di coda finale che porterebbe ad una svolta di mercato che avrebbe del clamoroso. Molto dipenderà comunque dalla cessione di de Ligt, solo con quei soldi i bianconeri si muoveranno per Bremer. In caso contrario il destino del brasiliano sarà quasi certamente a tinte nerazzurre.