Niente rinnovo e addio: la Juve ne approfitta subito

Un calciatore non rinnova il contratto con il proprio club, per cui potrebbe cambiare aria questa estate: assalto immediato della Juventus

Paul Pogba senza dubbio alza nuovamente l’asticella a centrocampo. Vero anche che la mediana è stata probabilmente il reparto più in difficoltà della Juventus nelle ultime stagioni. Durante la prima esperienza in bianconero, il francese ex United ha avuto al suo fianco calciatori del calibro di Pirlo e il Vidal dei tempi d’oro.

Adesso la situazione è cambiata, perciò la dirigenza avrebbe in mente di realizzare un altro colpo di elevato spessore sul calciomercato in quella zona di campo. Ma prima serve cedere per liberare spazio e alleggerire il monte ingaggi.

Calciomercato Juventus, cessione e assalto immediato a Gundogan

Una volta uscito il primo centrocampista, ‘La Vecchia Signora’ potrebbe partire all’assalto di Ilkay Gundogan. Il tedesco è in scadenza di contratto col Manchester City a giugno 2023 e il rinnovo stenta ad arrivare. Nonostante ciò, i bianconeri vorrebbero provare ad assicurarsi già questa estate le sue prestazioni, senza attendere di prenderlo a parametro zero al termine dell’accordo. La valutazione dell’ex Borussia Dortmund si aggira intorno ai 25 milioni di euro. La Juventus non ha più voglia di aspettare.