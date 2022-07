Mendes bussa alla porta della Juve: scambio col Valencia di Gattuso

La Juventus sarà ancora tra le protagoniste di questo calciomercato estivo. Possibile affare con il Valencia, dove è approdato Gennaro Gattuso

Il calciomercato della Juventus non è certo finito con Pogba e Di Maria. Fronte uscite c’è sempre la questione de Ligt, col Bayern Monaco fresco di cessione di Lewandowski al Barcellona che dovrebbe rilanciare a breve avvicinandosi alle richieste bianconere. 80 milioni di euro è il minimo che i bianconeri contano di incassare dall’olandese. Fronte entrate, invece, possibile un nuovo innesto sulle corsie esterne con la ‘regia’ di Mendes.

Come sempre, il potente agente portoghese è attivissimo in sede di mercato per piazzare i suoi tanti calciatori. Oltre che Cristiano Ronaldo, intenzionato a lasciare il Manchester United per giocare ancora la Champions, Mendes è al lavoro per trovare nuova squadra anche a Gonçalo Guedes, esterno sinistro in forza al Valencia di Gennaro Gattuso. Anche ‘Ringhio’ è un suo assistito, una ulteriore conferma del grandissimo ascendente del procuratore nativo di Lisbona sul club di Peter Lim.

Classe ’96, Guedes fare l’agognato salto in una big europea con la Juve a rappresentare probabilmente una delle soluzioni ideali. Mendes potrebbe averlo già offerto a Cherubini e soci, con il numero 7 che può esser preso in considerazione come alternativa a Zaniolo (la trattativa con la Roma procede a ritmo lento) e Kostic.

Calciomercato Juventus, Arthur per Guedes: ecco l’ostacolo

Guedes è valutato sui 30 milioni, cifra che naturalmente la Juve non spenderebbe. Il club targato Exor potrebbe provare, almeno all’inizio, la via dello scambio alla pari con uno dei suoi esuberi. Nella fattispecie Arthur, profilo senz’altro stimato da Gattuso. Il problema è che il brasiliano ha uno stipendio elevato, di 5 milioni di euro netti.