Vola gratis alla Juventus: c’è la data della firma

La Juventus segue da vicino un importante obiettivo di calciomercato: i bianconeri potrebbero acquistarlo a parametro zero, c’è la data

Massimiliano Allegri è stato accontentato sul calciomercato, ma soltanto in parte. Il tecnico livornese è rimasto soddisfatto degli acquisti Paul Pogba e Angel Di Maria, però si aspetta dell’altro. Al momento, i bianconeri non stanno accelerando sul fronte entrate, perché aspettano di conoscere l’evoluzione della trattativa col Bayern Monaco per de Ligt.

La cessione del centrale olandese potrebbe spalancare le porte ad un vero e proprio effetto domino. Dunque, a breve il fronte entrate de ‘La Vecchia Signora’ potrebbe infiammarsi di nuovo. I dirigenti del club torinese, dal canto loro, ragionano anche in ottica futuro. Nello specifico, continua a piacere parecchio il profilo di Memphis Depay.

Calciomercato Juventus, Depay a zero nel 2023

L’attaccante classe ’94 è presente da tempo all’interno della lista di obiettivi del club di Exor. Il contratto col Barcellona è in scadenza giugno 2023 e i blaugrana non intendono rinnovare l’accordo, bensì vendere il calciatore cercando di ricavare il più possibile in termini economici. Ma, stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, il giocatore pare non abbia alcuna intenzione di cambiare aria – a meno di proposte estremamente allettanti -, nonostante non faccia più parte del progetto spagnolo. Di conseguenza, l’addio è tutt’altro che scontato e, nel caso, potrebbe approfittarne la Juventus, assicurandosi le prestazioni di Depay nel 2023 a parametro zero.