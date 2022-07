Guardiola ‘saccheggia’ Inter e Milan: sul piatto 155 milioni di euro

Pep Guardiola e il suo Manchester City vorrebbero strappare un calciatore sia all’Inter che al Milan: offensiva da 155 milioni di euro

Nuovo pericolo per Inter e Milan. I due club milanesi sono concentrati sul calciomercato in questi giorni, con l’intenzione di portare a termine positivamente le operazioni in ballo. Il ‘Diavolo’, rispetto ai cugini, è indietro e sta cercando di recuperare terreno il più in fretta possibile.

Nerazzurri e rossoneri, però, devono anche guardarsi le spalle. Diversi elementi delle squadre di Simone Inzaghi e Stefano Pioli attirano l’interesse delle grandi compagini europee, che potrebbero decidere da un momento all’altro di sferrare l’attacco. Attenzione, in questo senso, al ricco Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Inter e Milan, Guardiola vuole Bastoni e Leao: assalto da 155 milioni

L’allenatore spagnolo, infatti sarebbe pronto ad investire ben 155 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leao e Alessandro Bastoni (le cui rispettive valutazioni si aggirano sui 90 e 65 milioni). I ‘Citizens’ avrebbero in mente di procedere con l’offensiva nei prossimi mesi, ma non è da escludere un colpo di scena immediato.