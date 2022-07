Inter, addio Dybala: bomber last minute dalla Serie A

L’Inter è bloccata dalle cessioni e saluta l’opzione Dybala: per i nerazzurri però potrebbe arriva il bomber dalla Serie A

Il calciomercato dell’Inter ha avuto sviluppi inaspettati, come il ritorno di Romelu Lukaku che ha fatto cambiare le strategie nerazzurre e ha portato la società a defilarsi nella corsa a Dybala. Infatti al momento i nerazzurri sarebbero al completo in attacco e Dybala è sempre più vicino a una tra Roma e Napoli.

Nella seconda metà di agosto però qualche cessione in attacco potrebbe arrivare e l’Inter potrebbe mettere a segno un colpo last minute dalla Serie A.

Calciomercato Inter, assalto a Zapata: prima l’addio di Dzeko

Il calciomercato dell‘Inter potrebbe cambiare ancora da qui alla chiusura a settembre. Dopo aver detto quasi definitivamente addio a Paulo Dybala, i nerazzurri potrebbero cambiare i bomber in attacco. Infatti il bookmaker ‘Betaland’ propone “Zapata all’Inter entro il 1 settembre” a quota 10. L’Inter infatti nella seconda parte di agosto potrebbe decidere di cedere Edin Dzeko, che anche ieri non ha convinto al massimo contro il Monaco, per puntare su Duvan Zapata, bomber dell’Atalanta accostato da tempo ai nerazzurri. Dunque una rivoluzione last minute in attacco.