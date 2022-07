È addio al Barcellona: la promessa di Mourinho spiazza la Juve

Con Xavi c’è diversità di vedute, così il centravanti olandese può diventare una bomba del mercato estivo della Roma di Mou

Se facessimo un passo a ritroso nel tempo, durante la gestione Koeman, il Barcellona poggiava su un asse costituito da poche certezze e tante lacune. Con l’avvento di Xavi molto è cambiato, con la dirigenza che ha fermamente deciso di supportare l’operato dell’ex leggenda ‘blaugrana’.

Nel mezzo delle tante fioriture della ‘cantera’ e qualche riconferma di vecchia data, il club catalano ha piazzato diversi colpi di mercato a cavallo tra la passata stagione e quella da poco iniziata per dare impulso alla rinascita. Difficile non menzionare pezzi pregiati come Ferran Torres e Pierre-Emerick Aubameyang. Peccato però che il reparto offensivo è adesso stracolmo di talenti, senza neppure contare il potenziale mega-acquisto Lewandowski in uscita dal Bayern.

Questa situazione di overbooking, come definita dai colleghi spagnoli di ‘El Nacional’, è costata al tecnico una drastica decisione su come sistemare i profili in esubero. Con non poco stupore ma anche un pizzico di aspettativa, tra questi figura l’ex centravanti del Lione, Memphis Depay. Nonostante il calciatore abbia dichiarato apertamente di trovarsi bene in Spagna e desideri rimanervi ancora a lungo, Xavi non può fargli alcuna promessa. Tanto vale andare a giocare altrove da titolare, piuttosto che fare panchina in un mare di concorrenza. Su di lui c’è da tempo la Juventus, ma il mercato riserva sempre delle sorprese.

Calciomercato, Mourinho invita Depay a gran voce

A quanto pare l’interesse smodato della Juventus per Depay potrebbe lasciare posto alla impetuosità di José Mourinho, deciso più che mai ad alzare l’asticella di competitività non soltanto in campionato ma soprattutto nelle manifestazioni europee con la sua Roma. Sebbene non sia giunta ancora alcuna offerta ufficiale, il centravanti olandese è a tutti gli effetti un nuovo obiettivo di mercato dei giallorossi. Per poterlo convincere, la dirigenza ed il tecnico gli promette un adeguamento economico vicino a quanto attualmente percepito in Spagna. Ma l’ultima parola spetterà proprio al Barcellona: vietato attendere la scadenza di contratto nel 2023, è questo il momento giusto per cederlo a titolo definitivo dietro equo compenso. Si parla di almeno 20 milioni di euro.