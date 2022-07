Il Real fissa il prezzo: doppia chance per il Milan

Ghiotta occasione per il club rossonero di mettere le mani su due importanti obiettivi di mercato di provenienza madrilena

Il tempo dei resoconti arriva per tutti, prima o poi. C’è chi arriva, chi resta, chi va via. Succede anche per i più ‘grandi’ d’Europa, coloro che dietro l’ineguagliabile guida di Carlo Ancelotti hanno alzato al cielo per la quattordicesima volta nella storia della competizione, la coppa della Champions League.

Dopo aver esplicitamente messo sul mercato il cartellino di Marco Asensio in questa sessione estiva, il Real Madrid ha fissato il prezzo per Dani Ceballos pari a 10 milioni di euro. Entrambi sono due vistosi obiettivi di mercato della dirigenza del Milan e adesso per Maldini si apre un’interessante scenario. In un sol colpo potrebbe portarsi a casa entrambi, facendo felici da un lato i tifosi rossoneri che da tempo sentono rumoreggiare i loro nomi; dall’altro permettendo al Real di monetizzare su due profili destinati in ogni caso a non rinnovare il proprio contratto a corte di Florentino Perez.

Operazione congiunta Asensio-Ceballos, ma occhio al Newcastle

La stima del Milan nei confronti di questi due calciatori è smodata, tanto da scatenare un ritorno di fiamma non indifferente. Non essendo portatori di richieste da capogiro, il club rossonero potrebbe seriamente muoversi nella direzione di un’operazione congiunta per entrambi i cartellini. L’unico intoppo, al momento, sarebbe rappresentato dal Newcastle a cui piace e non poco Asensio. I bianconeri inglesi, ormai nelle mani degli sceicchi, vogliono fare piazza pulita di tutto ciò che trovano di potenzialmente utile sul loro cammino. Tanto da essere molto determinati a concorrere persino con l’altra bianconera, tutta nostrana: la Juventus.