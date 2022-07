Rinnovo o addio: dal ‘caso’ de Ligt al super colpo

Il calciomercato della Juventus passerà dal destino di Matthijs de Ligt: dal super colpo al possibile rinnovo dell’olandese

La Juventus vuole fare sul serio. Gli arrivi di Di Maria e Pogba sono solo una parte dei numerosi movimenti, tra entrate ed uscite, che hanno caratterizzato il calciomercato bianconero. Adesso, però, andrà valutata attentamente la situazione riguardante Matthijs de Ligt. Il centrale olandese e l’eventuale sostituto: la dirigenza juventina ha già le idee chiare.

Secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, resta da sciogliere in casa Juventus il nodo legato al futuro di Matthijs de Ligt. L’olandese, sotto contratto con la ‘Vecchia Signora’ fino al 30 giugno 2024, non ha mai nascosto nei mesi scorsi la voglia di cambiare aria per tentare una nuova avventura all’estero.

Da de Ligt a Bremer: il piano di Cherubini

Adesso la dirigenza bianconera, però, sta già sondando il terreno per l’eventuale erede. I contatti con l’entourage di Gleison Bremer sono avviati (l’Inter rimane in piena corsa per la firma del brasiliano) ma allo stesso tempo il ds Cherubini sta provando a convincere de Ligt e Rafaela Pimenta, procuratrice dell’ex capitano dell’Ajax, a rimanere a Torino. Almeno per una stagione ulteriore, con l’ipotesi rinnovo fino al 30 giugno 2025 che resta una speranza per il club torinese. Il Bayern Monaco ha convinto de Ligt a trasferirsi in Germania, con un ingaggio da 12 milioni netti a stagione.

Attualmente il centrale ne percepisce 11 e l’eventuale rinnovo servirebbe soprattutto a pareggiare l’offerta dei bavaresi. La pista Bremer è chiaramente legata alla cessione di de Ligt: se il difensore bianconero dovesse decidere di rimanere, allora i dialoghi per il centrale di Cairo si interromperebbero. Al momento, tra la richiesta della Juventus e la proposta del Bayern Monaco ballano circa 30 milioni di euro.

I tedeschi non si sono ancora avvicinati ai 90 milioni richiesti dalla ‘Vecchia Signora’: i prossimi giorni saranno dunque decisivi per decifrare il futuro di de Ligt e l’eventuale accelerata bianconera per Bremer.