Caos societario in casa Milan: ecco cosa succede

Caos societario in casa Milan: può saltare il passaggio delle quote di maggioranza a Red Bird

In casa Milan sta prendendo forma una situazione piuttosto complessa che potrebbe compromettere il passaggio di proprietà delle quote di maggioranza a Red Bird.

Direttamente dall’America arrivano novità importanti in merito al passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliot a Red Bird. Novità che riguardano una notevole complicazione dell’affare. Come riportato da ‘Reuters.com‘, un giudice statunitense avrebbe autorizzato ad un investitore di minoranza del Milan di ottenere i documenti per tentare di impedire al fondo Elliot di completare la cessione delle quote di maggioranza della società. Cessione che si aggira intorno a 1.2 miliardi di euro a Red Bird.

Caos societario: può saltare il passaggio di proprietà

L’imprenditore di minoranza che starebbe tentando di compromettere il passaggio delle quote di maggioranza è Blue Skye, società che detiene il 4,3% della holding che fa capo al club rossonero. Una situazione che potrebbe far saltare la trattativa, compromettendo definitivamente il passaggio di proprietà del Milan a Red Bird.