La Juventus si tuffa sul talento: nome alla de Ligt per la difesa

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe andare all’assalto di Jurrien Timber, difensore centrale dell’Ajax: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo un mese di giugno nel segno dell’Inter di Beppe Marotta in ottica calciomercato, si sta stagliando come una delle protagoniste della finestra dei trasferimenti in Serie A.

I bianconeri infatti, all’inizio di questa settimana, hanno presentato alla stampa due colpi da novanta che potrebbero davvero cambiare le sorti della stagione della Vecchia Signora, che deve riscattare un’annata decisamente storta, conclusa senza trofei in bacheca e con due finali perse proprio contro i rivali della Beneamata allenata da Simone Inzaghi. Così sono arrivati Paul Pogba, centrocampista francese proveniente dal Manchester United, e Angel Di Maria, stella del calcio argentino che ha lasciato a parametro zero il PSG, club in piena rivoluzione tecnica.

C’è poi la questione legata alla cessioni in casa Juventus. Il nome più caldo è senza dubbio quello di Matthijs de Ligt. Il difensore centrale della Vecchia Signora, arrivato nell’estate di calciomercato del 2019, arriva da una stagione dove è stato, senza ombra di dubbio, il migliore della retroguardia, ma i risultati non particolarmente soddisfacenti della squadra lo avrebbero portato a decidere per un cambio di casacca. Su di lui c’è il Bayern Monaco e, in caso di addio, la Juventus potrebbe tuffarsi su un altro colpo in questo stile per la sostituzione nella batteria dei centrali difensivi. Stiamo parlando di Jurrien Timber, difensore proprio dell’Ajax e classe 2001.

Calciomercato Juventus, spunta il nome di Timber

Jurrien Timber, difensore centrale olandese originario di Utrecht, è uno dei talenti più cristallini del calcio oranje e potrebbe essere il perfetto erede di de Ligt alla Juventus. Il giocatore dei Paesi Bassi ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, decisamente alta per una che per Allegri può essere una sorta di scommessa, ma occhio alla breve durata del contratto in essere con la società di Amsterdam, con la quale è in scadenza nel 2024.