Juventus, nuovo tentativo: l’affare col Manchester United

Giorni caldissimi in casa Juventus tra entrate e uscite: possibile un nuovo tentativo in Premier League. Tutti i dettagli

“Momentaneamente abbiamo cinque centrocampisti con Arthur fuori per infortunio. Con noi avremo Fagioli, Miretti che rientrerà il 3 agosto. Ha fatto l’Europeo e si è diplomato, quindi complimenti. Abbiamo Rovella. Decideremo su Ranocchia. Sono giocatori di qualità che hanno bisogno di giocare certe partite per vedere a che punto siamo”.

Comincia nel peggiore dei modi la stagione di Arthur. Il centrocampista brasiliano, già in cima alla lista dei partenti in casa bianconera, è alle prese con un infortunio e salterà la prima parte della preparazione estiva. Come noto, la Juve e il suo agente, Federico Pastorello, sono alla ricerca di una nuova sistemazione: “A gennaio siamo stati vicini ad andar via. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve anche pensare al discorso della Nazionale. Era stato preso per giocare un calcio diverso, con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, Allegri invece vuole due mediani strutturati fisicamente. I due si stimano, ma è una questione tattica e io non entro nelle scelte tecniche. Ma non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione”. L’avventura dell’ex Barcellona è al capolinea e la Juventus sta tentando di sfruttare il giocatore anche come contropartita tecnica.

Calciomercato Juve, tentativo per Arthur in Premier

Nelle ultime ore sta tenendo banco in sede di calciomercato la situazione di Frenkie de Jong. Il gioiello del Barcellona è nel mirino del Manchester United e del suo mentore ten Hag. Tuttavia, nonostante l’accordo tra le due società, l’olandese non vuole muoversi e sta bloccando l’affare. In questo contesto potrebbe anche inserirsi la Juventus, tentando di proporre un palleggiatore come Arthur ai Red Devils. Il club inglese, però, ha scelto l’ex Ajax e sta facendo di tutto per accontentare ten Hag. Le porte per il brasiliano ex Barcellona sono al momento chiuse.