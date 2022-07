Calciomercato Inter, l’esubero ‘finanzia’ il sostituto di Skriniar

Tiene ancora banco in casa Inter la vicenda legata a Milan Skriniar. I nerazzurri, nel frattempo, cercano di correre ai ripari

Il nome più caldo in uscita per l’Inter è di certo Milan Skriniar. I colloqui con il PSG vanno avanti da settimane, con il giocatore che ancora non conosce il suo futuro. I nerazzurri non vogliono farselo sfuggire facilmente e stanno sparando molto alto per lui, con la speranza che i francesi prima o dopo mollino la presa.

Nel dubbio, però, Marotta in qualche modo deve correre ai ripari per non farsi trovare impreparato. L’ad starebbe pensando di sfruttare il rientro dal prestito di Valentino Lazaro per risparmiare la parte cash sull’eventuale futuro acquisto. Il classe ’96 non fa parte dei piani di Simone Inzaghi e una sua cessione sarebbe oro colato per le casse del club.

Un’altra ipotesi lo porterebbe ad inserirlo all’interno di una trattativa come pedina di scambio. Magari proprio per quell’Akanji che il ‘Corriere dello Sport’ rilancia oggi come nome caldo per l’Inter. Il difensore classe ’95 del Borussia Dortmund è solo uno dei papabili, specie per il suo contratto in scadenza nel 2023.

Akanji soluzione per l’Inter: ma il Borussia ha altri piani

Il Borussia Dortmund, dal canto suo, non sembra apprezzare molto la contropartita che l’Inter ha in mente. Lazaro ha già giocato in Bundesliga con l’Herta Berlino e non ha di certo stupito gli addetti ai lavori.

Un nome a cui piuttosto i gialloneri sono interessati è Dumfries, esterno che tanto piace da quelle parti, con anche il Bayern Monaco che sembrava intenzionato a puntarci. L’Inter però lo considera incedibile, specie Simone Inzaghi che crede moltissimo nelle sue qualità.

Per Akanji probabilmente servirà uno sforzo importante, considerando anche la concorrenza estera su di lui, con il Manchester United in pole su tutte.