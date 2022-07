Dybala e de Ligt ancora insieme: scenario clamoroso

Il difensore Matthijs de Ligt e l’attaccante Paulo Dybala ancora insieme in squadra: lo scenario di calciomercato è a dir poco incredibile

In questi giorni l’argomento di calciomercato più caldo relativo alla Juventus è indubbiamente Matthijs de Ligt. Sappiamo che è in corso la trattativa tra la ‘Vecchia Signora’ e il Bayern Monaco per il trasferimento in Bundesliga del classe ’99, che ha già un accordo col club tedesco.

Tale opzione è in assoluto la preferita dell’ex capitano dell’Ajax, tant’è che il Chelsea – altra pretendente – si è lanciato a capofitto su Koulibaly, peraltro annullando in maniera definitiva le speranze dei torinesi di portarlo alla corte di mister Massimiliano Allegri come rimpiazzo dell’olandese. La prima offerta del Bayern da 60 milioni di euro più 10 di bonus è ritenuta insufficiente dai torinesi, che non scendono dalla richiesta di almeno 80-90 milioni di euro. Dunque, sarà necessario un significativo rilancio nelle prossime ore, affinché l’affare vada a buon fine. Perciò l’abbandono della nave è possibile senza dubbio, ma tutt’altro che scontato ancora. E se la telenovela si concludesse con la permanenza a Torino, magari in aggiunta al clamoroso ritorno di Paulo Dybala?

La provocazione: “Dybala e de Ligt ancora insieme alla Juventus”

La ‘Joya’, ad oggi, non ha ancora trovato una squadra ed è a tutti gli effetti un disoccupato di lusso. L’Inter ha congelato l’operazione a parametro zero dopo aver ripreso Romelu Lukaku dal Chelsea. Se le priorità del Milan sono altre, al contrario Roma e Napoli starebbero valutando concretamente l’acquisto dell’argentino. Fino ad ora, però, non sono arrivate proposte ufficiali da parte di giallorossi e partenopei. Motivo per cui il futuro resta in stand-by.

Nel bel mezzo di uno scenario avvolto nel mistero, Dario Ghiringhelli – conduttore radiofonico per ‘RadioBianconera’ – lancia ironicamente una provocazione parecchio suggestiva: “Pensate se al 01/09 ci ritrovassimo tutti trollati, con de Ligt e Dybala rispettivamente ancora e di nuovo alla Juventus“, ha scritto Ghiringhelli sul proprio profilo Twitter. Superfluo sottolineare come sia assolutamente impossibile.