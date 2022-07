Zanetti non chiude la porta a Dybala: “Resta una possibilità”

L’Inter non chiude la porta a Paulo Dybala: importanti parole di Javier Zanetti sull’interesse per la Joya

Paulo Dybala resta una pista possibile per l’Inter, ma non in questo momento. L’attaccante argentino piace al club nerazzurro che però – ad ora – è al completo nel reparto offensivo.

È Javier Zanetti a fare il punto sulla telenovela estiva che vede l’Inter sulle tracce di Paulo Dybala. Il vicepresidente nerazzurro ne ha parlato nel corso di una intervista all’emittente argentina BolaVip, facendo luce su quella che è l’intenzione del club di Steven Zhang nella trattativa per l’attaccante svincolatosi dalla Juventus lo scorso 30 giugnoo.

Dopo l’amministratore delegato Giuseppe Marotta – dunque – è la bandiera e vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ad affrontare la spinosa questione relativa a Paulo Dybala, accostato con insistenza al club nerazzurro dopo il divorzio con la Juventus dell’attaccante ex Palermo.

Calciomercato Inter, Zanetti parla dell’affare Dybala

“Dybala resta sempre una opportunità perché è libero, senza squadra” ha spiegato Javier Zanetti ai microfoni dell’emittente argentina. Ad ogni modo, l’eventuale trattativa è bloccata perché l’Inter – in questo momento – non ha l’esigenza di rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Abbiamo Lautaro Martinez, Lukaku, Correa, Dzeko e Sanchez” ha ribadito Javier Zanetti, spiegando che – quindi – per un eventuale arrivo in nerazzurro di Paulo Dybala, l’Inter dovrebbe prima liberare un posto in attacco.