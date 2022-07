Inter, infortunio grave: ribaltone totale e nuovo addio

Arriva una brutta notizia in casa Inter dal ritiro che cambia i piani di mercato in uscita

Arriva una brutta notizia dal ritiro dell’Inter. Il club nerazzurro ha comunicato che durante la preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, Henrique Dalbert ha riportato una lesione al legamento crociato.

Il terzino sinistro brasiliano dovrà essere operato nei prossimi giorni dopo gli accertamenti che hanno confermato la lesione. Una notizia che cambia anche i piani dei nerazzurri in chiave mercato in uscita, considerato che Dalbert tornerà in campo nel 2023. Adesso la società vuole accelerare per la cessione di Valentino Lazaro, rientrato dopo il prestito al Benfica.

Dalbert ko: cambia il piano dell’Inter su Lazaro

Con l’infortunio di Dalbert cambiano i piani di mercato del club nerazzurro in merito a Valentino Lazaro. L’esterno austriaco adesso è sul mercato per cercare di monetizzare. Simone Inzaghi lo stava valutando con l’ipotesi di tenerlo in rosa come jolly per entrambe le fasce. Adesso la società, però, proverà a cederlo per colmare la mancata partenza di Dalbert.