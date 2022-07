Colpo di scena Spalletti: doppia suggestione clamorosa

Il Napoli, targato Luciano Spalletti, sta ora attraversando un momento complicato sul calciomercato: colpo di scena e doppia suggestione

L’atmosfera in casa Napoli non è delle migliori al momento. La società partenopea ha chiuso tre affari sul calciomercato in entrata. Mister Luciano Spalletti nella prossima stagione potrà contare anche sull’aiuto di Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard, quest’ultimo in arrivo dal Brighton a breve. Nomi certamente non altisonanti, che faticano parecchio a scaldare la piazza (per usare un eufemismo).

A maggior ragione considerando l’addio ormai imminente di un simbolo del club come Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, a meno di sorprese, diventerà un nuovo giocatore del Chelsea tra poche ore. La distanza per raggiungere la fumata è poca, tant’è che l’ex Genk ha disertato il ritiro della squadra a Dimaro. Gli azzurri, dal canto loro, riflettono sul sostituto: in tal senso, prende quota Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. Profilo di esperienza senza dubbio affidabile, ma molto lontano dagli standard di Koulibaly. Oltre a ciò, dopo aver detto addio a Insigne, resta ancora il nodo Mertens da sciogliere. Insomma, c’è preoccupazione nell’ambiente e lo stato d’animo di Spalletti non può non risentirne.

Napoli, ipotesi per il post Spalletti: suggestioni De Zerbi e Cannavaro

A questo punto è legittimo chiedersi se il tecnico di Certaldo, che starebbe cominciando ad avvertire il cosidetto mal di pancia, sia convinto al 100% di proseguire l’avventura al Napoli. Non si prevedono dimissioni, però bisogna fare attenzione a possibili colpi di scena a mercato chiuso. Nel frattempo, aleggiano nella mente dei dirigenti e del patron De Laurentiis le suggestioni Roberto De Zerbi e Fabio Cannavaro, entrambi liberi e vogliosi di ricominciare ad allenare. Bene comunque sottolineare che lo scenario in questione ad oggi è estremamente difficile che si concretizzi, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.