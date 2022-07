Il big rescinde: Galliani sfida il Milan

Il calciomercato di Milan e Monza può vedere una ghiottissima occasione nelle prossime settimane: il big rescinde

Un calciomercato estivo che ha già riservato non poche sorprese, su tutti i ritorni di Paul Pogba a Torino e Romelu Lukaku all’Inter. In una fase d’attesa, il Milan cerca quelli che vengono considerati i rinforzi ideali per la rosa campione d’Italia allenata da Stefano Pioli. L’ultima suggestione può arrivare dalla Turchia, con anche il Monza di Silvio Berlusconi alla finestra.

Adriano Galliani e Paolo Maldini si leccano i baffi per il possibile arrivo, a sorpresa, del big a costo zero. Un’opportunità di mercato importante per Milan e Monza: occhi in casa Fenerbahce.

L’ex Real si svincola: colpo gratis

Il futuro di Mesut Ozil non sarà più con la maglia del quale è tifoso dichiarato da tempo. Secondo quanto viene riferito da ‘NTV Spor.net’, il fantasista tedesco ma di origini turche è destinato a cambiare casacca nelle prossime settimane. Il giocatore ed il suo entourage avrebbe infatti trovato l’accordo con il Fenerbahce per la risoluzione consensuale del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2024.

Ozil era fuori rosa dallo scorso marzo quando, in seguito a degli attriti con l’allore allenatore Ismail Kartal (sostituito adesso da Jorge Jesus). A 33 anni e nonostante la dichiarata volontà di chiudere la carriera con la squadra di cui è sempre stato tifoso, il trequartista dirà addio.

Classe 1988, Ozil ha collezionato solo 25 presenze, con 8 reti e 2 assist vincenti, nella sua ultima stagione con la società turca.