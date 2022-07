Monchi brucia la Juventus: 85 milioni di euro

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, è pronto ad accelerare sul calciomercato in entrata: addio Juventus, 85 milioni di euro

La Juventus continua a lavorare alacremente sul calciomercato. Il fronte acquisti prevede ulteriori mosse nelle prossime settimane. Paul Pogba e Angel Di Maria spostano gli equilibrio, ma la rosa targata Massimiliano Allegri necessita di altri interventi.

Molto, chiaramente, dipenderà dalla cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. La trattativa tra le parti in causa è ufficialmente partita. La chiusura, però, non è imminente, visto che la prima offerta dei tedeschi da 60 milioni più 10 di bonus è assai lontana dalle richieste bianconere. Al contrario, a breve potrebbe concretizzarsi il passaggio di Kounde al Barcellona per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite tecniche nell’affare. Soldi che aiuterebbero non poco il Siviglia a regalare rinforzi a Lopetegui e il direttore sportivo Monchi è attivo in tal senso.

Calciomercato Juventus: Monchi su Depay, Reguilon e Luis Alberto

Come riferisce il portale ‘Elgoldigital.com’, gli spagnoli hanno puntato il proprio mirino su Sergio Reguilon, Luis Alberto e Memphis Depay, tutti profili accostati alla Juventus. Il terzino del Tottenham presenta una valutazione da circa 25 milioni di euro, mentre il prezzo del centrocampista in forza alla Lazio e dell’attaccante blaugrana è sui 30. In totale siamo sugli 85 milioni di euro. Almeno uno di loro potrebbe approdare ai ‘Rojiblancos’ e il più vicino al momento sarebbe Depay, che non è più parte integrante del progetto tecnico del Barça. Monchi vuole accelerare e sbaragliare la concorrenza delle potenziali avversarie, tra le quali c’è anche la Juventus.