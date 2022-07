Esclusione di lusso dalla tournée: ‘occasione’ per la Juve

La Juventus potrebbe sfruttare l’assist fornito dal club di Premier League, che ha deciso di escludere dai convocati per la tournee americana un giocatore

Il mercato delle occasioni. Potrebbe essere questo il titolo della sessione estiva della Juventus, che con i parametri zero Pogba e Di Maria ha chiuso due colpacci riuscendo a sfruttare il momento più giusto. Ma potrebbe non essere finita qui.

Dall’Inghilterra potrebbe arrivare un assist interessante per i bianconeri. L’Arsenal, in partenza per la tournee americana, ha deciso di escludere il centrocampista Thomas Partey dai convocati. L’ex Atletico Madrid rimarrà a Londra per proseguire i lavori individuali, a riportarlo è ‘Footmercato’.

Thomas, escluso: occasione Juventus

Il possente centrocampista è uno dei nomi sulla lista di Cherubini e di Arrivabene. La sua fisicità e la sua esperienza potrebbero essere di grande aiuto sia per la Serie A che per la Champions League, specialmente in un reparto che richiede un grosso ricambio di giocatori.

Sulle sue tracce, però, c’è sempre Simeone, che lo rivorrebbe all’Atletico Madrid dopo averlo lasciato andare qualche stagione fa. Vedremo nei prossimi giorni come si risolverà questo mini ‘caso’ legato a Thomas Partey.