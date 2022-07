L’asse Inter-Roma è ancora caldo: nuova idea di scambio

Inter e Roma sono ancora al centro del mercato: l’affare Mkhitaryan può non essere l’unico tra le due compagini

Il legame storico tra Mourinho e l’Inter sembra avere una sorta di magnetica connessione anche per il calciomercato. Già dall’anno scorso Dzeko era partito in direzione Milano per raggiungere Simone Inzaghi, stesso percorso fatto da Mkhitaryan solo qualche settimana fa. I due potrebbero non essere gli unici.

Un nome caldissimo in ottica Serie A che i nerazzurri stanno provando già da qualche tempo a cedere per fare cassa è Andrea Pinamonti. Valorizzato a dismisura dall’Empoli di Andreazzoli, l’attaccante classe ’99 sta cercando una piazza con cui entrare in sintonia stabile per poter ripetere i numeri dello scorso anno.

Si era parlato di Fiorentina, ma Italiano ha scelto Luka Jovic per l’attacco. Un’alternativa è il Monza di Galliani, il quale però non sembra ancora convinto delle richieste fatte dall’Inter, che si aggirano sui venti milioni di euro.

Pinamonti, quote in calo per la Roma: l’ipotesi di scambio

A lanciare la suggestione Pinamonti-Roma sono i bookmakers. La quota di un suo passaggio in giallorosso secondo gli esperti ‘Sisal’ è pagata cinque a uno. Tutt’altro che impossibile, quindi, che il giovane centravanti azzurro diventi il partner di Abraham nella prossima stagione.

La Roma per contenere i costi può pensare di inserire nell’operazione un giocatore come Marash Kumbulla. L’albanese non è un indispensabile per Mourinho e nelle fila dei nerazzurri, impegnati su diversi fronti, sarebbe un’alternativa importante in difesa dopo la partenza di Ranocchia e quella probabile di Skriniar.

È doveroso ricordare come al momento il tutto sia nel campo delle ipotesi. L’eventuale cessione di Zaniolo, unita all’abbandono della pista Dybala, porteranno di certo un altro attaccante a Roma. Chissà che questo non risponda proprio al nome di Andrea Pinamonti.