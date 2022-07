Bersaglio in casa Juventus: “Ha fatto peggio di Dybala”

Il futuro di Paulo Dybala resta sempre al centro delle discussioni. Sulla scelta della Juventus, però, si scatenano alcune critiche

Sembra ormai essere ad un bivio il futuro di Paulo Dybala. L’Inter è sempre la favorita, con l’argentino che aspetta segnali da Marotta. La Roma è l’alternativa dove essere protagonisti e al centro del progetto ambizioso di Josè Mourinho.

La Juventus, al posto suo, ha deciso di affidare la numero dieci a Paul Pogba. Un giocatore che negli ultimi anni ha vissuto più momenti di buio che di luce al Manchester United, ma che Massimiliano Allegri ha tutta l’intenzione di rilanciare.

Sulla questione hanno dibattuto in diretta a ‘Radio Radio’ Fulvio Focolari e Tony Damascelli. Tra i due la discussione si è accesa, specialmente quando si è andato a parlare di Pogba e del futuro del calciatore.

Focolari: “Dybala sposta, Pogba ha fatto peggio di lui”

Queste la parole a riguardo nella trasmissione.

Focolari: “Se io fossì Dybala, sceglierei la Roma. Sarebbe trattato come Falcao, Totti, come l’ottavo Re. Dybala sposta tutto, con o senza Zaniolo, cambia le carte in tavola. è abbastanza incredibile che la Juventus si liberi di Dybala per tutti i problemi che conosciamo, poi basa tutto il futuro su Pogba, un calciatore che ha fatto peggio dell’argentino in questi anni”.

La risposta di Damascelli: “Stiamo parlando di un talento che, anche per limiti suoi, non si è mai espresso pienamente. È stato una promessa, ha fatto una stagione bellissima. Poi ha avuto problemi. Secondo me, si sta inseguendo un’immagine di Dybala che non è totalmente definita. Quando si dice che a Roma sposterebbe gli equilibri, secondo me si esagera. Oggi, a grande livello, devi essere presente cinquanta partite, questa è la differenza”.