Sorpresa Dzeko: si complica il piano dell’Inter

Edin Dzeko complica notevolmente il piano dell’Inter e di Beppe Marotta

L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive in questa prima parte di calciomercato estivo. Beppe Marotta è riuscito già a mettere a segno ben 5 colpi ma sembra non volersi fermare qui.

Onana, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan e Lukaku rappresentano già 5 tasselli di enorme valore per la rosa nerazzurra. Non tramonta, però, la suggestione Dybala che nelle ultime settimane sembrava essersi affievolita. L’argentino è ancora senza squadre e Marotta non vuole perderlo di vista. Per tentare l’assalto definitivo alla ‘Joya’, però, l’Inter è costretta a liberare almeno due slot in attacco. Il principale candidato ormai da tempo è Alexis Sanchez ma anche il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere lontano da Milano. L’alternativa potrebbe essere la cessione di Joaquin Correa.

Dzeko dice no alla Juve e complica i piani dell’Inter

Al momento, però, il piano di Marotta non riesce a concretizzarsi, in quanto né Correa né Dzeko hanno intenzione di andar via. Per il bosniaco, però, si è fatta sotto anche la Juventus, come riportato da ‘Gazzetta.it’. Nonostante il posto di Dzeko verrà occupato da Romelu Lukaku, l’ex Roma non intende lasciare l’Inter e avrebbe respinto anche la proposta dei bianconeri di 4 milioni a stagione per un anno, con l’opzione per un’altra stagione.

La strada che porta a Dybala si fa sempre più complicata e potrebbe aprirsi solo se Dzeko o Correa decidessero di lasciare l’Inter. Al momento, però, nessuno dei due sembra avere questa intenzione.