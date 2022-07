Galliani tenta lo scippo: triangolo di fuoco con la Juve

Il Monza vuole provare ad anticipare la concorrenza e regalare un rinforzo importante a mister Giovanni Stroppa: intrigo con la Juventus

Sono tanti i nodi da sciogliere durante una sessione di calciomercato. Questa estate, ad esempio, si aspetta di conoscere quale sarà la squadra in cui Paulo Dybala proseguirà la sua carriera. Ma la ‘Joya’ non rappresenta l’unico caso incerto: tra le tante situazione, resta da capire che piega prenderà il futuro di Francesco Acerbi.

Il difensore classe ’88, difatti, è in uscita dalla Lazio e sta cercando una nuova sistemazione. Al momento non c’è ancora nulla di concreto, ma gli interessamenti sono vari. In tal senso, ci sarebbe anche l’interesse da parte della Juventus, che necessita di realizzare un paio di acquisti di un certo peso nella retroguardia. La ‘Vecchia Signora’ osserva con attenzione la vicenda, anche se Claudio Lotito pretende un pagamento cash di 4 milioni di euro totali. Nel frattempo, prova ad inserirsi il Monza: nella giornata di ieri, il numero uno dei biancocelesti ha affrontato l’argomento in questione con i brianzoli e avrebbe chiesto in cambio il cartellino di Dany Mota, che Sarri sfrutterebbe come vice Immobile.

Calciomercato Juventus, intreccio col Monza per Acerbi

L’attaccante portoghese presenta una valutazione non indifferente, sui 12-15 milioni di euro. La Lazio offrirebbe un scambio inserendo appunto il cartellino del centrale ex Sassuolo – per il quale è avvenuto anche un sondaggio del Torino -, in aggiunta ad una sostanziosa parte cash. L’amministratore delegato Adriano Galliani, però, accetterebbe solo cash, poiché non intende privarsi di Mota. Il calciatore, dal canto suo, spera nella Juventus, che resta a guardare dalle retrovie.