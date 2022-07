Calciomercato Juventus, nuovo assalto in casa Paris Saint-Germain

La dirigenza della Juventus ancora al lavoro tra entrate e uscite: il possibile affare con la big europea

“Momentaneamente abbiamo cinque centrocampisti, con Arthur fuori per infortunio. Con noi avremo Fagioli e Miretti che rientrerà il 3 agosto. Ha fatto l’Europeo e si è diplomato, quindi complimenti. Abbiamo Rovella, decideremo su Ranocchia. Sono giocatori di qualità che hanno bisogno di giocare certe partite per vedere a che punto siamo”.

“Arthur, Chiesa e Kaio Jorge non ci saranno a causa degli infortuni”. Nella prima conferenza stampa della nuova stagione, Massimiliano Allegri si è espresso così sull’attuale centrocampo della Juventus, che ha appena ritrovato Paul Pogba. Inizia subito in salita la stagione di Arthur: il brasiliano è infortunato e salterà la tournée negli Stati Uniti. Come noto, l’ex Barcellona è in uscita e la dirigenza bianconera è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. A frenare la partenza del giocatore è però l’elevato ingaggio e il costo del cartellino ancora a bilancio. La Juve potrebbe così tentare di sfruttare Arthur e non solo come contropartita tecnica.

Calciomercato Juve, nuovo tentativo in casa PSG

Sono giorni decisivi in casa bianconera per la cessione di de Ligt. Il Bayern Monaco vuole stringere i tempi e la Juventus, dal canto suo, è già alla ricerca di eventuali sostituti. Sulla lista c’è anche Kimpembe del PSG, valutato almeno 40-45 milioni di euro: per arrivare al difensore francese la società bianconera potrebbe mettere sul piatto Arthur o Kean, già accostato per un possibile ritorno a Parigi. La palla passa ora al club parigino.