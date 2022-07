Dybala ora è più vicino: la nuova formula spiazza tutti

L’ex attaccante della Juventus, Paulo Dybala, è ora più vicino alla permanenza in Serie A: riprendono i contatti, nuova formula a sorpresa

Paulo Dybala e un futuro ancora da scrivere. Potrebbe essere il titolo di un film, una serie tv o un libro e, invece, è semplicemente la descrizione della realtà attuale. Una realtà che davvero in pochi si aspettavano: la ‘Joya’, all’11 luglio, è senza squadra e si allenerà da solo a Torino, in attesa di chiudere definitivamente questa stressante telenovela estiva.

Sembrava che l’argentino fosse destinato ad approdare alla corte di Simone Inzaghi all’Inter, con Marotta che si era mosso già mesi fa. L’operazione Romelu Lukaku, però, ha spinto la ‘Beneamata’ a congelare la trattativa per l’ex Palermo. Difatti, i lombardi non possono ignorare lo stato in cui si trova il loro reparto offensivo (ben sei attaccanti in rosa), nonostante si tratti di una ghiottissima occasione a parametro zero. Servono, dunque, delle cessioni, che richiedono ovviamente fatica e non poco tempo. Passiamo, poi, alle possibili alternative: se Milan e Napoli risultano maggiormente defilate ad oggi, diverso è il discorso parlando della Roma.

Stando a quanto riferisce ‘Repubblica’, Dybala si starebbe avvicinando ai capitolini, che sarebbero passati in vantaggio. In caso di partenza di Zaniolo (direzione Juventus) i giallorossi punterebbero con forza la ‘Joya’. Sarebbero ripresi i contatti tra le parti, con tanto di incontro avvenuto negli ultimi giorni. Mourinho spinge: vuole la fantasia e la qualità del classe ’93 per migliorare la sua Roma in avanti.

Ma, non potendo godere della presenza in Champions League, Dybala sarebbe pronto ad accettare un contratto di un anno con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla massima competizione europea il prossimo anno. La Roma, dal canto suo, non gradisce questa formula, perciò bisognerà continuare a trattare per raggiungere un punto d’intesa.