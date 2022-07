Super intreccio Milan: ecco l’alternativa a Renato Sanches

Per il Milan si apre un’altra strada a centrocampo qualora non dovesse concretizzarsi il trasferimento di Renato Sanches

Quando un calciatore piace è difficile togliergli gli occhi di dosso. Il Milan non demorde dall’obiettivo Renato Sanches come aggiunta al reparto di centrocampo. Soprattutto se resta acceso un barlume di speranza, nonostante la fortissima concorrenza del PSG.

Il Lille non è mai stato un grande ostacolo per la trattativa. Una volta fissato il prezzo del cartellino a 15 milioni, la vera impresa sta nel convincere il calciatore a fare il salto di qualità in una realtà diversa a quella cui è stato abituato. Il calcio italiano, si sa, spesso riserva sorprese anche ai grandi campioni. Ma l’agente Mendes non è tanto propenso a guidarlo in Serie A: il PSG offre al proprio assistito un ingaggio da 4,5 milioni a stagione, impossibile da rifiutare.

Calciomercato Milan, se salta Sanches si punta su Soler

Il Milan potrebbe presto applicare il piano di riserva sfruttando la buona riuscita della trattativa di Samu Castillejo con il Valencia, ormai defilatosi dai riflettori di Pioli. L’idea sarebbe quella di mettere le mani su Carlos Soler, mediano dei ‘Blanquinegres’ che per caratteristiche tecniche non farebbe rimpiangere affatto la pista principale Renato Sanches.