Scambio per il fantasista: il Milan pesca in Serie A

Il Milan potrebbe pensare a Miranchuk per la trequarti, ma occhio alle richieste dell’Atalanta: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli, nella giornata di lunedì scorso, ha iniziato la preparazione atletica e tecnica in vista della prossima stagione.

I rossoneri, fra poco più di un mese, dovranno iniziare a difendere il titolo vinto nell’ultimo campionato italiano di Serie A ai danni dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha concluso il torneo al secondo posto alle spalle dei cugini meneghini. Ora però servono conferme al Milan che deve dimostrare, nella prossima annata, che il titolo ottenuto nella scorsa non è stato un trionfo estemporaneo, ma il viatico per l’apertura di un vero e proprio ciclo di vittorie all’insegna della sostenibilità e del puntare su giocatori giovani e di grandissimo talento, magari un po’ in ombra prima di iniziare a vestire la casacca del Diavolo.

Basti pensare alla storia di Theo Hernandez, ai margini nel Real Madrid, ed ora con un ruolo ben delineato addirittura nella nazionale francese di Didier Deschamps, ma non solo. Il Milan infatti potrebbe tornare alla carica per il profilo di Aleksey Miranchuk, fantasista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini già accostato alla società rossonera nell’ultima sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, scambio per Miranchuk?

Aleksey Miranchuk infatti, nonostante le grandi premesse messe in mostra in Champions League con la maglia della Lokomotiv di Mosca, con l’Atalanta non è riuscito mai davvero ad incidere come avrebbe voluto e potuto. E’ per questo che il Milan ci sta facendo un pensierino, ma la società bergamasca, per lasciar andare il russo, potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Tommaso Pobega, centrocampista ex Torino di proprietà del Diavolo che, almeno per il momento, non vorrebbe privarsi delle sue prestazioni.