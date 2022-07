La Juve scatena l’effetto domino: intrigo da urlo con Klopp

La Juventus potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino sul calciomercato: prende quota l’intreccio col Liverpool di Jurgen Klopp

La Juventus non è affatto sazia. I bianconeri non si accontentano di Paul Pogba e Angel Di Maria: stiamo parlando indubbiamente di rinforzi di primissimo spessore, ma è altrettando vero che serve ancora dell’altro per tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa.

In particolare, la ‘Vecchia Signora’ necessita anche dell’acquisto di un vice Vlahovic da aggiungere al reparto offensivo. Massimiliano Allegri, in tal senso, avrebbe preferito trattenere Alvaro Morata, che nei giorni scorsi ha fatto rientro all’Atletico Madrid, rilasciando parole che fanno intendere come non abbia la volontà di spostarsi nuovamente. Di conseguenza, la dirigenza torinese si guarda attorno alla ricerca di valide alternative e punta il proprio mirino soprattutto in Serie A. Marko Arnautovic del Bologna è il preferito, ma piace sempre parecchio anche l’opzione Luis Muriel.

Calciomercato Juventus, effetto domino con Atalanta e Liverpool

Se l’attaccante colombiano dovesse lasciare la ‘Dea’ per approdare alla Juventus, potrebbe scatenarsi un vero e proprio effetto domino sul calciomercato. I bergamaschi in quel caso potrebbero fiondarsi su Roberto Firmino del Liverpool. Il centravanti brasiliano è chiuso dal super colpo Nunez, perciò l’addio è diventata un’ipotesi più che concreta. I ‘Reds’ targati Jurgen Klopp, però, non vogliono privarsi del classe ’91 se non a cifre alte (almeno 30 milioni per il cartellino). Senza contare che l’ingaggio dell’ex Hoffeinheim ammonta a oltre 10 milioni netti (anche se su questo aspetto aiuterebbe il Decreto Crescita). Dunque, un trasferimento in Serie A, a meno di sorprese, non avverrà.