De Ligt via dalla Juve: il Bayern ‘sbarca’ a Torino

De Ligt sembra sempre più lontano dalla Juventus: il Bayern Monaco sbarca a Torino

Per la Juventus sono ore calde con le presentazioni ufficiali di Angel Di Maria e Paul Pogba. La società, però, ha gli occhi rivolti alla situazione di uno dei suoi top player.

Si tratta di Matthijs De Ligt, il giocatore bianconero al centro del mercato e richiesto da molti top club europei. Il Chelsea sembrava essere la squadra più avanti nei contatti con la Juventus per il difensore olandese ma come spesso accade, il calciomercato cambia nel giro di poche ore e adesso sembra che la squadra avanti a tutte sia il Bayern Monaco.

Salihamidzic sbarca a Torino: Bayern in prima fila per De Ligt

Il club bavarese non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ai bianconeri ma il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan ‘Brazzo’ Salihamidzic, vecchia conoscenza della Juve, è atterrato a Torino per discutere nuovamente con il suo omologo bianconero, Federico Cherubini, del futuro di De Ligt. La Juventus non si muove dalla richiesta minima di 80 milioni di euro. Al momento anche il Chelsea rimane in corsa ma il Bayern sembra essere adesso la destinazione più gradita dal centrale ex Ajax.