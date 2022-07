Juventus show: ne arrivano due grazie a de Ligt

Il calciomercato della Juventus passerà dall’addio di de Ligt: pronto un doppio colpo per sostituire l’olandese

L’approdo di Pogba e Di Maria è solo l’inizio. La Juventus ha tutta l’intenzione di tornare protagonista, tanto in Serie A quanto in Champions League e per farlo sarà fondamentale operare con diligenza nell’attuale sessione di calciomercato estivo. .

Un’estate bollente che, quasi certamente, vedrà l’addio di Matthijs de Ligt ai colori bianconeri. Il centrale olandese, è ormai chiaro da tempo, vuole cambiare aria e la Juventus è pronta ad accontentarlo.

Doppio colpo in difesa: de Ligt saluta la Juve

Oltre al Chelsea c’è soprattutto il Bayern Monaco sulle sue tracce: in tal senso, la ‘Vecchia Signora’ ha già scelto l’erede. Alla Continassa è atteso nelle prossime ore il ds del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, per trattare direttamente con i dirigenti bianconeri l’acquisto di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, arrivato per 75 milioni di euro tre anni fa, partirà per una cifra leggermente superiore, almeno nella volontà della ‘Vecchia Signora’. La Juventus ne chiede 90, ci si potrebbe icontrare a metà strada: quella odierna sarà probabilmente una giornata interlocutoria. Ma il ds Cherubini è già vigile su quello che sarà l’erede, anzi eredi, che i bianconeri incorporeranno nelle prossime settimane.

Servirà rimpiazzare de Ligt e i bianconeri sono pronti a piazzare un doppio colpo di spessore proprio con i soldi che arriveranno dall’addio dell’ex capitano dell’Ajax. In primis Gleison Bremer, reduce da una stagione straordinaria con la maglia del Torino e da tempo anche nel mirino dell’Inter: serviranno 40 milioni di euro per accontentare Cairo. Il brasiliano rappresenta, però, solo una parte del duo che la dirigenza juventina ha intenzione di consegnare ad Allegri nelle prossime settimane.

Perchè anche un altro gioiello del Torino, l’ivoriano Singo, potrebbe arrivare per rinforzare in questo caso la corsia di destra della difesa bianconera. Singo ha una valutazione di 15 milioni di euro: la cessione di de Ligt apre dunque ad un doppio colpo dalla Torino granata.