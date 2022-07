La stella si offre alla Juventus: il piano bianconero

Il calciomercato bianconero sta vivendo giornate bollenti: adesso anche il bomber è pronto ad offrirsi alla Juventus

La Juventus ha da poco accolto il ritorno di Paul Pogba e la firma di Angel Di Maria. Due assoluti top player: adesso, però, la priorità si chiama attacco. E tra le occasioni può esserci quella legata a Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto viene riportato oggi da ‘ElNacional.cat’, il centravanti classe ’89 ed il Barcellona sono ai ferri corti.

È in particolare l’attaccante gabonese, arrivato nello scorso calciomercato di gennaio a titolo gratuito dall’Arsenal, che vorrebbe cambiare aria. Perchè in casa Barcellona la ricerca di una (probabilmente due) nuove stelle in attacco chiuderebbe ogni spazio all’attaccante, già accolto con un certo scetticismo dalla tifoseria.

Aubameyang-Juventus: la proposta

Il 33enne ha tutta l’intenzione di incontrare il presidente Laporta, suo grande sostenitore, per esprimere la sua amarezza e voglia di salutare i catalani. Aubameyang non vuole vivere un ruolo da comprimario ma il patron del Barcellona, forte del contratto siglato a gennaio e valido fino al 30 giugno 2025, non si muoverà dalla sua idea: per Aubayemang, dovrà arrivare una proposta da almeno 30 milioni di euro. Ed intanto l’attaccante, già accostato alla Juventus prima di firmare per i blaugrana, sembrerebbe pronto a proporsi proprio ai bianconeri, per l’imminente nuova stagione.

È vero che il ds Cherubini cerca un nuovo attaccante che si integri con Vlahovic, rimpiazzando il serbo all’occorrenza, ma il 33enne di Laval non è in questo senso una priorità per la ‘Vecchia Signora’. La Juventus, dunque, guarda altrove per potenziare l’attacco dopo le partenze di Dybala e Morata. Aubameyang non rientra tra le carte in mano, in questo momento, dei dirigenti torinesi: il suo futuro è tutto da definire.

Nei suoi sei mesi a Barcellona, il bomber ha segnato 11 reti in 17 apparizioni nella Liga, con 1 assist vincente.