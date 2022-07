All’Inter con lo scambio: Marotta gioca la carta Correa

L’Inter si muove per regalare a mister Simone Inzaghi altri rinforzi: possibile scambio con l’inserimento di Joaquin Correa nell’affare

L’Inter continua a lavorare alacremente sul calciomercato. Il mese di giugno è stato a dir poco scoppiettante sul fronte entrate, ma il lavoro della dirigenza ovviamente non finisce qui. L’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è ben consapevole della necessità di vendere almeno un big della rosa.

In tal senso, il maggior indiziato resta Milan Skriniar, anche se la trattativa col Paris Saint Germain sta procedendo a fuoco lento per adesso. I parigini, però, spingono e, nei prossimi giorni, potrebbero avanzare una nuova proposta chiudendo l’operazione. La ‘Beneamata’, dal canto suo, pensa all’acquisto di due centrali da aggiungere alla retroguardia, specialmente nel caso in cui dovesse partire lo slovacco. Il nome in cima alla lista è sempre Gleison Bremer del Torino, per il quale c’è anche la pericolosa concorrenza della Juventus.

Calciomercato Inter, scambio con Correa

Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, nell’elenco delle opzioni sarebbe stato inserito pure Caglar Soyuncu, difensore turco di proprietà del Leicester City. Classe ’96, Soyuncu presenta una valutazione importante intorno ai 30 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto a giugno 2023. I nerazzurri, visto il peso considerevole della cifra cash, starebbero valutando di mettere in piedi uno scambio di prestiti, inserendo nell’affare il cartellino di Joaquin Correa, calciatore che l’Inter deve piazzare. Una mossa che, dunque, libererebbe spazio in attacco e aiuterebbe anche in ottica Paulo Dybala. Riflessioni in corso.