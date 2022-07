Mourinho avverte Marotta su Dybala: la mossa è totale

La Roma non molla Paulo Dybala e José Mourinho avverte Marotta e l’Inter. La mossa dei giallorossi è importante

Il futuro di Paulo Dybala sta avendo degli sviluppi totalmente inaspettati. Nessuno poteva sospettare che a un mese dall’inizio del campionato l’ex numero 10 della Juventus sarebbe stato ancora senza squadra. In pole position continua a esserci l’Inter, che però prende tempo per capire se ci sarà posto per la ‘Joya’ in attacco.

Mentre la concorrenza rimane molto ampia e la Roma in particolare sembrerebbe intenzionata a portare Dybala nella capitale. La mossa di Mourinho lancia un chiaro messaggio a Marotta e all’Inter.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole solo Dybala: no alle alternative

Non c’è più molto tempo per Paulo Dybala per decidere quale sarà la sua prossima squadra. L’Inter prende tempo, ma per ora non ha spazio in attacco, così ad approfittarne potrebbe essere la Roma, che sogna l’ex numero 10 della Juventus.

Il tecnico giallorosso, José Mourinho, sembrerebbe intenzionato a portare l’argentino nella capitale e non vorrebbe alternative. I profili osservati dai giallorossi fino ad ora, come Goncalo Guedes o Wilfried Zaha, sarebbero stati scartati dall’allenatore portoghese, che vorrebbe solamente Dybala alla sua corte. Dunque vedremo se nei prossimi giorni ci sarà un’accelerata giallorossa.