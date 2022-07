Niente Monza: il bomber aspetta tre squadre

Il calciomercato entra nel vivo, ad un mese dalla nuova Serie A: arriva la decisione del centravanti svincolato

Il calciomercato estivo sta vedendo le big del nostro calcio accelerare per mettere a segno colpi di spessore, con largo anticipo sulla prossima stagione. Il campionato di Serie A 2022/23 comincerà tra circa un mesel’Inter ha riabbracciato Lukaku e acquistato Asllani, Mkhitaryan e Onana.

La Juventus è reduce dal doppio colpo da sogno, con Pogba e Di Maria divenuti ufficialmente bianconeri. Ancora al palo il Milan che sogna De Ketelaere ma non solo.

Belotti ha deciso: tre big alla finestra

Uno dei profili che negli ultimi tempi ha suscitato maggiore interesse, anche perché svincolato, è quello di Andrea Belotti. Salutato a zero il Torino, il ‘Gallo’ è adesso a caccia di una nuova sfida, con numerose società sulle sue tracce. Non andrà al Monza, però, visto che la volontà del centravanti è chiara: la priorità si chiama sì Serie A, ma non col club brianzolo. Andrea Belotti vuole approdare in una big che gli permetta, magari, di mettersi in mostra anche in ambito europeo. Ed è per questo motivo che la società di Silvio Berlusconi è stata messa, al momento, in secondo piano.

Il centravanti di Calcinate, reduce da 23 presenze con 8 reti ed 1 assist vincente tra campionato e Coppa Italia nell’ultima stagione con la casacca granata, aspetta tre big. Milan ed Inter, in primissimo piano, visto che disputeranno la prossima Champions League. Attenzione però anche alla Roma di Josè Mourinho, fresca vincitrice della Conference League e che permettere a Belotti di trovare ampio spazio con o al posto di Abraham.

Se queste tre piste dovessero definitivamente raffreddarsi, allora il ‘Gallo’ prenderebbe in considerazioni le ipotesi estere sul tavolo: quella italiana, legata al Monza, non è mai stata davvero realizzabile.