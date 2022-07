Milan, colpo in Serie A grazie a Bakayoko: c’è un ostacolo

Milan che potrebbe mettere a segno un colpo in Serie A grazie all’ex Tiemoue Bakayoko: ma c’è un ostacolo per i rossoneri

Il calciomercato del Milan ha bisogno di una importante accelerata in questa fase. I rossoneri continuano a monitorare le possibili occasioni e una potrebbe arrivare dalla Serie A, con un innesto importante a centrocampo per Stefano Pioli.

A sorpresa a sbloccare l’affare potrebbe essere Tiemoue Bakayoko, centrocampista che con i rossoneri ha vinto l’ultimo scudetto e poi è tornato al Chelsea, suo club d’appartenenza. Per il Milan però potrebbe esserci comunque un ostacolo.

Calciomercato Milan, Bakayoko al Marsiglia libera Veretout: ostacolo ingaggio

Il futuro di Jordan Veretout potrebbe essere lontano da Roma. Il centrocampista francese infatti continua a essere nella lista dei possibili partenti, con diversi club sulle sue tracce anche in Francia. Tra questi ci sarebbe anche il Marsiglia, che però avrebbe cambiato obiettivo.

Secondo quanto riportato da ‘FootMercato’ infatti, il Marsiglia avrebbe puntato il mirino su Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Chelsea ed ex Milan. Il suo arrivo in Francia potrebbe spianare la strada ai rossoneri per Veretout. L’ostacolo principale per il Milan sarebbe però l’ingaggio di 3 milioni del francese, del quale al momento i rossoneri non potrebbero farsi carico.