Sprint per de Ligt: blitz in città e addio Juve

Matthijs de Ligt è sempre più vicino a lasciare la Juventus ed intraprendere una nuova avventura: blitz in città per il difensore olandese

L’addio di de Ligt alla Juventus è ormai una questione di giorni, se non di ore. Almeno questa è la sensazione palpabile che sta circolando. Nonostante la ‘Vecchia Signora’ volesse puntare sull’ex capitano dell’Ajax in ottica presente e futuro, c’è troppa distanza economica tra le parti in causa per quanto riguarda il rinnovo del contratto, la cui scadenza è prevista per giugno 2024.

I bianconeri vorrebbero abbassare l’attuale ingaggio intorno ai 12 milioni netti, portandolo sui 7,5. Il centrale, a tali condizioni, non è disposto a proseguire il rapporto. Inoltre, il calciatore non è ovviamente soddisfatto dei numerosi risultati negativi accumulati negli ultimi anni e concepisce un tipo di calcio differente dal punto di vista tecnico/tattico. Di conseguenza, l’addio diventa uno scenario sempre più probabile giorno dopo giorno. Forse, in questo senso, stiamo per giungere ad un punto di svolta. Come noto, il Bayern Monaco è concretamente interessato al classe ’99, che ha messo i bavaresi in cima alla lista delle preferenze.

Calciomercato Juventus, blitz del Bayern per de Ligt

Stando a quanto si apprende da ‘Tzmuenchen’, il direttore sportivo del club tedesco, Hasan Salihamidzic, si recherà domani a Torino, dove andrà in scena un incontro con la dirigenza della Juventus. Manca ancora l’intesa con i torinesi sul cartellino. Ricordiamo che la ‘Vecchia Signora’ vuole almeno 80-90 milioni di euro cash, quindi non prende minimamente in considerazione l’inserimento di contropartite tecniche nell’operazione.

Il Bayern, dal canto suo, ha pronto un contratto quinquennale (fino al 2027) con ingaggio di circa 18 milioni di euro lordi. Più defilato, al momento, il Chelsea, consapevole della volontà di de Ligt di sposare il progetto targato Nagelsmann.